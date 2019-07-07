باريس 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسشارك وفد من مركز الملك سلمان للإغاثه والأعمال الإنسانية بحضور الاجتماع الدوري للإحصاء للجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي OECD-DAC بباريس في الفترة من 1 - 3 يوليو، بحضور ممثلي الدول الأعضاء والمشاركين والمنظمات الدولية.وجرى خلال الاجتماع طرح العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإحصائي ومن أبرزها المشاكل التي تواجه الأعضاء في رفع التقارير الدورية وطرق علاجها.كما جرى خلال الاجتماع مناقشة تعديل بعض قوانين التوثيق المتعلقة ببعض المنظمات متعددة وثنائية الأطراف و أبرز الوسائل المستخدمة لحساب المساعدات المقدمة للاجئين الذين تستقبلهم الدول المانحة بالإضافة إلى كيفية وأهمية ربط المساعدات التي تقدمها الدول المانحة بأهداف التنمية المستدامة.وثمن وفد المركز التعاون بين لجنة المساعدات الإنمائية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمركز في كل ما يتعلق بتوثيق المساعدات، حيث إن المركز على تواصل دائم مع اللجنة سعياً لتوثيق مساعدات المملكة الإنسانية الإنمائية.وتم خلال اليوم الثالث من الاجتماع عقد ورشة عمل تتعلق بجودة بيانات المساعدات التي تناولت عدة محاور منها: مفهوم الالتزامات، وربط المساعدات بأهداف التنمية المستدامة، وطرق حساب وتوثيق المصاريف الإدارية ذات العلاقة بالمساعدات.//انتهى//15:52ت م0137