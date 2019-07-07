نيامي 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسبدأت بالعاصمة النيجرية نيامي اليوم أعمال القمة الاستثنائية الـ 12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي ستتضمن الإعلان الرسمي عن إطلاق منطقة التبادل الحُرّ بالقارة الأفريقية.يذكر أن منطقة التبادل الحُرّ للقارة الأفريقية دخلت حيز التنفيذ في نهاية مايو الماضي بهدف إنشاء سوق موحدة للسلع والخدمات على مستوى القارة، قائمة على حرية تسيير النشاطات والاستثمارات.ويشكل هذا سوقًا لـ 1.2 مليار شخص، وستنشئ تبادلاً تجاريًا يقدّر بـ 3.000 مليار دولار دون أداءات جمركية ولا قيود على مستوى الحدود.// انتهى //15:53ت م0138