أبها 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واسانطلقت بجامعة الملك خالد ممثلة في كلية التربية، اليوم , 9 برامج تدريبية لشاغلي الوظائف التعليمية في التعليم العام من الجنسين، بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي، وذلك بمقر المدينة الجامعية بأبها للرجال، والمجمع الأكاديمي للطالبات بطريق الملك عبدالله للنساء.وأوضح منسق برامج التطوير المهني بالجامعة الدكتور محمد أحمد آل مسلط أن البرامج شملت أربعة للمعلمين، وخمسة للمعلمات، وتهدف إلى إكساب المتدربين والمتدربات المعارف والمهارات التي تمكنهم من مواكبة المستجدات المهنية والتربوية، وتتناول مجالات القيادة والإشراف التربوي، وتنمية التفكير لدى المتعلم من خلال المناهج المدرسية، واستخدام عادات العقل، ومهارات معلم القرن الحادي والعشرين، والاستراتيجيات الحديثة في تدريس اللغة الإنجليزية.وفي سياق متصل، شهد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور مرزن الشهراني اليوم افتتاح برامج وزارة التعليم المتخصصة في تعلم اللغة الإنجليزية والإعداد لاختبار اللغة الإنجليزية "الآيلتس" لمعلمي ومعلمات المنطقة، والمقام في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، بحضور عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل.وينفذ البرامج مركز اللغة الإنجليزية التابع لوكالة الجامعة للشؤون التعليمية والأكاديمية، وذلك ضمن سعي وزارة التعليم إلى تطوير كوادرها خلال موسم الصيف، وتفعيل الشراكة والتعاون فيما بين الجامعة والوزارة.// انتهى //17:07ت م0158