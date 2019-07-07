سكاكا 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, تعازيه لأسرة الحميد بوفاة فقيدهم خالد بن عقلاء الحميد.وكان في استقبال سموه لدى وصوله منزل الفقيد شقيق الفقيد ثاني الحميد وابن الفقيد معالي الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد وأبناء الفقيد.ودعا سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.وأعرب معالي الدكتور عبدالواحد الحميد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكرهم لسمو أمير المنطقة على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعين الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء.//انتهى//17:08ت م0159