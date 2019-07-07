إسلام آباد 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسلقي أربعة أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب العشرات بجروح متفاوتة بحوادث سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة المصحوبة بالصواعق والسيول في أنحاء مختلفة من باكستان خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.وأوضحت وسائل الإعلام الباكستانية اليوم نقلاً عن مصادر حكومية وإغاثية أن القتلى الأربعة والجرحى سقطوا في مناطق ديرة إسماعيل خان ودير العليا شمال غرب باكستان وإقليم البنجاب، وأجزاء من إقليم بلوشستان، بسبب الصواعق والتعرض للماس الكهربائي وسقوط أسقف المنازل في المناطق الريفية.من جانبها، حذرت هيئة إدارة الكوارث الطبيعية في باكستان من إمكانية هطول المزيد من الأمطار الموسمية الغزيرة مما يزيد من إمكانية حدوث سيول وفيضانات.// انتهى //17:09ت م0160