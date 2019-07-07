إسلام آباد 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأعلنت السلطات الباكستانية عن نجاحها في اعتقال أحد أبرز الممولين لتنظيم "القاعدة" خلال عملية أمنية تم تنفيذها في مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخواه شمال غرب باكستان.وأوضح إلياس خان وهو ضابط في دائرة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة الإقليمية اليوم أن المعتقل يدعى "علي نواز" وتم اعتقاله في وقت متأخر من الليلة الماضية.وبيّن أنه كان يستخدم حسابات مصرفية متعددة مرتبطة بمنظمة "هيومان كونسيرن إنترناشيونال"، وهي منظمة غير حكومية.وأضاف أن المسؤولين بوكالة التحقيقات الفيدرالية الباكستانية قد راقبوا معاملات حسابات المنظمة في الأشهر الأخيرة حيث لاحظوا تمويلات مالية ضخمة تدخل إليها مما دفع دائرة مكافحة الإرهاب في مدينة "بيشاور" إلى مداهمة مكاتب المنظمة واعتقال مديرها الإقليمي علي نواز وثلاثة أشخاص آخرين.// انتهى //17:09ت م0161