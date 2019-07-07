حفر الباطن 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأعلنت غرفة حفرالباطن إطلاق ملتقى التوظيف الأول، وذلك بمشاركة 18 منشأة بعدد 950 فرصة عمل، "فنية وإدارية"، في القطاع الخاص لشغلها بالكوادر السعودية المؤهلة من الشباب والفتيات من حملة البكالوريوس والدبلوم والثانوية وشهادة المتوسطة، عبر الرابط الإلكتروني ( http://cutt.us/5vw55 ).وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة حفرالباطن رفيدان بن دمخ المطيري أن الغرفة تعمل على تسخير جميع قدراتها وإمكاناتها لتعزيز تواصلها مع الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، للإسهام في إنجاح برامج توطين الوظائف تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، في تأهيل الكوادر الوطنية الشابة، وتطويرها وتمكينها من شغل الوظائف والمهن وخلق فرص العمل التي تحقق طموح الشباب السعودي.ونوه بجهود شركات ومؤسسات القطاع الخاص في توظيف الشباب والشابات السعوديين، حيث إنها أظهرت حسًا وطنيًا عاليًا وقدرًا كبيرًا من المسؤولية بتجاوبها مع البرامج التدريبية والتأهيلية التي نظمتها الغرفة من أجل تطوير ورفع كفاءة وخبرات الشباب السعودي، وتوفير فرص العمل لهؤلاء الشباب تعزيزًا لسياسة التوطين في سوق العمل.// انتهى //17:09ت م0162