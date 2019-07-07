الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واسالتقى وكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال بمكتبه بالإمارة اليوم، معالي نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي.ونوه الدكتور البتال بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- لتطوير رأس المال البشري، والبرامج التطويرية في هذا الشأن، وحرصها على تطوير الأنظمة والتشريعات التي تكفل تمكين موظفي القطاع العام من تقديم أفضل مستويات الأداء، مشيراً إلى اهتمام وحرص سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، في تفعيل تطبيق لائحة الموارد البشرية الجديدة، وتقديم البرامج التطويرية اللازمة لهم.وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على اهتمامها بتطوير الكوادر البشرية العاملة في الإمارة، وحرصهما على الإسهام الفعال في برامج وفعاليات الوزارة التطويرية، مثمناً لسعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية اهتمامه ومتابعته لإنفاذ توجيهات سموهما، وتطبيق ما يصدر عن وزارة الخدمة المدنية.// انتهى //17:09ت م0163