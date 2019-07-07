الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسيشارك مركز عبد اللطيف للكشف المبكر عن سرطان الثدي، التابع للجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان بحملة تثقيفية توعوية، وذلك بدعوة من لجنة التنمية الاجتماعية الاهلية بمحافظة الأرطاوية، التي ستدشنها مساعد المدير العام للصحة العامة بالرياض الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرصيص، وذلك بصالة احتفالات البلدية بالمحافظة ابتداءً من يوم غد الاثنين 8/7/2019م وحتى يوم الخميس 11/7/2019م.وتهدف مشاركة مركز عبد اللطيف في الحملة إلى توعية سكان محافظة الأرطاوية عن ضرورة الكشف المبكر ونشر الوعي الصحي،كما ستتواجد عربة الكشف المبكر "الماموجرام"، إضافةً إلى إقامة ركن تعريفي للمركز للإجابة على استفسارات الزوار وتوعيتهم حول سرطان الثدي، ومسبباته، وكيفية الوقاية منه، وأهمية الكشف المبكر عنه، والتوعية حول الخدمات التي يقدمها المركز لزواره،والتي تشمل ( الكشف المجاني لسرطان الثدي، وتقديم المحاضرات التوعوية والتثقيفية، الإجابة على الأسئلة والاستفسارات حول المرض وطرق الكشف الذاتي).ومن جانبها دعت الجمعية أهالي محافظة الأرطاوية والقرى التابعة لها لحضور الفعالية، والمشاركة في رفع مستوى الوعي الصحي، والكشف المبكر للسيدات ومعرفة طرق الكشف الذاتي والمبكر والمساهمة في إنجاح هذه الحملة.يذكر أن مركز عبد اللطيف للكشف المبكر عمل منذ نشأته في عام 2007م، على تقديم فحص بجهاز الماموغرام لأكثر من 27،984 ألف مستفيدة، وما يقارب6296 سيدة تم فحصهن بالموجات فوق الصوتية، وعدد المستفيدات من الفحص السريري لما دون سن الأربعين 14،975 مستفيدة، وعدد الزائرات والمستفيدات من خدمة التثقيف الصحي بالفعاليات الخارجية ما يقارب 40.000 مستفيدة. ويقدم المركز الكثير من الخدمات الاجتماعية من توعية وتثقيف، وخدمات الدعم والوقاية// انتهى//17:10ت م0164