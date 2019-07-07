بغداد 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسالتقى وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري في بغداد اليوم المبعوث الأمريكي الخاص للعراق وسوريا "جيم جيفري" وبحث معه استمرار الدعم الذي تقدمه واشنطن للقوات المسلحة العراقية في حربها مع تنظيم "داعش".ونقل بيان صحفي عن وزير الدفاع العراقي تأكيده أن الحكومة العراقية تتعامل مع الأزمة في المنطقة بحكمة ووفق مصالح العراق والمنطقة، ولن تسمح باستخدام أراضي العراق للقيام بأي عملية عسكرية، كما لن تسمح بالاعتداء على قوات التحالف الدولي والبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد.// انتهى //17:23ت م0168