تونس 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسواصلت قوات الدفاع المدني والجيش في تونس جهودهما لإخماد حرائق اندلعت يوم الأربعاء الماضي بمرتفعات جبال الشعانبي التابعة لمحافظة القصرين التونسية.وأفادت وكالة الأنباء التونسية "وات" اليوم، أن قوات الدفاع والجيش في تونس يقومان بمحاولات لإخماد الحرائق وعدم انتشارها إلى المناطق السكنية المتاخمة للمرتفعات المصنفة ضمن المناطق العسكرية المغلقة.// انتهى //17:26ت م0171