عمّان 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساتفقت الأردن وفلسطين اليوم، على رفع قدرة الربط الكهربائي بين البلدين، لزيادة الطاقة المصدرة من الأردن إلى فلسطين من 26 ميغا واط تغطي منطقتي أريحا والأغوار حاليًا ، إلى 80 ميغا واط لتغطية مناطق القدس والعيزرية وأبوديس أيضا.كما اتفق الجانبان خلال اجتماعين منفصلين عقدتهما وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتي مع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، ورئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم في العاصمة الأردنية عمان اليوم، على بحث آليات تزويد فلسطين بالمشتقات النفطية عبر الأردن.كما بُحث خلال اللقاء بحث آفاق التعاون وتنويع مصادر الاستيراد من وعبر الأردن لتوفر الإمكانات خاصة لموضوع الطاقة ومشتقات الطاقة (البنزين والديزل والكهرباء) في فلسطين ، بالاستفادة من البنية التحتية الأردنية.// انتهى //18:06ت م0174