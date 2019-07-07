مكة المكرمة 4 ذو القعدة ١٤٤٠ الموافق 7 يوليو ٢٠١٩م واسعقد فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة اليوم الدكتور سالم بن حاج الخامري اليوم اجتماعا تحضيريا لانطلاق أعمال موسم الحج وتنفيذ خطة فرع الوزارة في موسم الحج لهذا العام بحضور رؤساء اللجان العاملة في الحج ومدراء الأقسام بالفرع والموظفين وذلك بمقر الفرع بمكة المكرمة.وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بأعمال الحج والدور الذي تضطلع به لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والتي تتمثل في مجالي التوعية والإرشاد والعناية ببيوت الله، والمواقيت التي يرتادونها في إطار الجهود الكبيرة والإمكانات التي هيئتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين -حفظهما الله -، لخدمة الحجاج والزوار في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة .وحث الدكتور الخامري الموظفين الموكول لهم خطة فرع الوزارة وكذلك الميدانيين ببذل الجهد وانجاز العمل في تحقيق انجاح موسم الحج لهذا العام ليكون متميزاً عن المواسم الماضية ومراقبة الله عز وجل فالعمل وتذكر شرف المكان والزمان مؤكدا على اللجان الفنية المختصة بالمشروعات والصيانة بمضاعفة الجهد والرقابة على مساجد المشاعر المقدسة ومساجد المواقيت بمتابعة مشروعاتها ورفع تقارير عنها أولاً بأول .واضاف الدكتور الخامري يأتي إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتهيئة مساجد المشاعر المقدسة في عرفة ومنى ومزدلفة ومساجد الحل في التنعيم وجعرانة، ومساجد المواقيت الخمسة وهي / ميقات مسجد السيدة عائشة بالتنعيم، وميقات وادي محرم، وميقات السيل الكبير، وميقات يلملم بمحافظة الليث، وميقات الجحفةً برابغ، ومساجد حجوزات السيارات الخمسة في مداخل مكة المكرمة وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن وفق توجيهات القيادة الرشيدة الذين يسخرون كل العصاب بعد توفيق الله لخدمة الحجاج والمعتمرين والزوار وبما يحقق لهم أجواءً إيمانية وحتى يؤدوا عبادتهم بكل روحانية وخشوع واطمئنان خلال موسم حج هذا العام .// انتهى //18:19ت م0177