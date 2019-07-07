الجزائر 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمناطق خنشلة شمال شرق الجزائر.وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم أن حرس السواحل الجزائري أحبط محاولة هجرة غير شرعية انطلق فيها ثمانية أشخاص على متن قارب تقليدي الصنع بسواحل القالة شمال شرق الجزائر، كما تم توقيف 14 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمنطقة تلمسان شمال غرب البلاد.// انتهى //18:33ت م0180