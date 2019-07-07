نجران 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسنقل معالي المستشار بمكتب سمو وزير الحرس الوطني علي بن حسين العواجي، تحيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني لضباط وأفراد الفوج الثامن والثلاثين بمنطقة نجران، وذلك أثناء زيارته اليوم لمقر الفوج .وكان في استقبال معاليه لدى وصوله أمير الفوج العقيد راكان بن سعود الايداء، وعدد من ضباط وأفراد الفوج ، واستمع خلال الزيارة إلى عرض موجز عن مهام وأعمال الفوج في الدفاع عن حدود الوطن.وأعرب معاليه في ختام الجولة عن سروره لما شاهده من روح معنوية عالية وجاهزية للذود عن الوطن، مثمناً الوقفات البطولية للقوات العسكرية التي تدافع عن حدود البلاد ومقدساتها.من جهته أعرب العقيد الايداء عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني إزاء ما تلقاه الأفواج من دعم كبير وتطوير متواصل واهتمام دائم للاستمرار في سبيل أداء واجبها ورسالتها المناطة بها على أكمل وجه.// انتهى //18:46ت م0182