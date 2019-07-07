مكة المكرمة 4 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسدشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث اليوم البرامج الصيفية للتدريب المهني وذلك تزامنًا مع انطلاقة البرنامج بوزارة التعليم ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليمي حيث تم تدشين البرنامج في ١٠مقرات للتدريب برعاية المدير العام لتعليم مكة المكلف الدكتور فهد الزهرانيوبدورها أبانت مديرة إدارة التدريب والابتعاث الدكتورة جميلة الرويثي بأنها اليوم أشرفت على استقبال ٩٠٣ متدربات يشهدن حضور ٥٢ برنامجا تدريبيا في الأسبوع الأول من إجمالي ٢٣٧ برنامجا تدريبيا يسهم في تحقيق رؤية٢٠٣٠ .وأضافت أن البرامج التدريبية الصيفية تتيح للمعلمات والتربويات المستهدفات بالميدان التعليمي فرصة للتطوير المهني المستمر لشاغلات وشاغلي الوظائف التعليمية وذلك سعيا لتحقيق الاستثمار الأمثل لفترة الصيف التي تنعكس إيجابيا على مستوى التحصيل الدراسي للطالبات والطلاب وتحسين الممارسات التعليمية.// انتهى //19:56ت م0191