القطيف 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واسنظّم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة الشرقية بالتعاون مع المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالقطيف اليوم، درساً بعنوان "شرح كتاب الحج من عمدة الأحكام للمقدسي"، ألقاه عضو مركز الدعوة والإرشاد بالدمام الشيخ فهيد بن محمد الخالدي وذلك بعد صلاة العشاء في جامع الفاروق بعنك بمحافظة القطيف.ويأتي الدرس الذي يستمر لمدة شهر ضمن أنشطة المكتب في موسمه الحالي الذي يقيم خلاله عددًا من البرامج والدروس والمحاضرات التوعوية .// انتهى//21:22ت م0201