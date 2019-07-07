الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت اليوم الأحد 1440/11/4هـ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط (3) شياول و( 3 ) بلدوزرات لاستخدامها في تجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد.وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية في ذلك .// للصحف // // انتهى //21:33ت م0202