البدائع 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسشاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم في مهرجان صيف البدائع 40 من خلال الحضور الميداني والنشاط التوعوي، كما فعّل المصلى المتنقل التابع للفرع وعرض بعض المواد التوعوية عبر شاشات المصلى، بالإضافة إلى توزيع إهداءات على الزوار .وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة أنّ جميع الهيئات بالمنطقة تعمل بالمهرجانات والمناسبات وفق الخطة الميدانية المرسومة التي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة والتنبيه للصلوات وتقديم النصح والتوجيه والإرشاد، وتفعيل المصليات المتنقلة التابعة للرئاسة ومعالجة الملحوظات في حال حدوثها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //21:45ت م0203