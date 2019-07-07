ظهران الجنوب 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسرعى محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح مساء اليوم مهرجان "عروض الفرسان الأول" على مضمار الفروسية بمنتزه القو شمال المحافظة.واشتمل المهرجان الذي تنظّمه بلدية ظهران الجنوب على عروض ومسابقات لأكثر من 31 فارسًا تفنّنوا وأظهروا مهارات كبيرة خلال استعراضهم الذي حضره جمهور كبير من أهالي وزوار المحافظة، ويأتي المهرجان ضمن مبادرة "حسن الوفادة" التي وجه بتنفيذها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير في جميع محافظات المنطقة.// انتهى //21:55ت م0204