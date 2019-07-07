الإسكندرية 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسواصل منتخب مدغشقر انتصاراته في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة حاليا في مصر بعدما تأهل لدور الثمانية في المسابقة القارية التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بفوزه بنتيجة 4 - 2 بركلات الترجيح على منتخب الكونغو الديمقراطية اليوم ضمن دور الـ 16 للمسابقة .وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 2 - 2، ليلجأ المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب مدغشقر .وبذلك يضرب منتخب مدغشقر موعدًا في دور الثمانية الذي سيقام يوم الخميس القادم باستاد السلام مع الفائز من مباراة غانا وتونس التي ستقام غدًا الاثنين .// انتهى //21:57ت م0207