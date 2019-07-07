برلين 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساستمر بطل العالم الإسباني مارك ماركيز في حصد الانتصارات، وابتعد في صدارة ترتيب فئة "موتو جي بي" بعد فوزه اليوم بجائزة ألمانيا الكبرى للدراجات النارية على حلبة سكسنرينغ، ليدخل إلى العطلة الصيفية بأفضل طريقة .ويعد الفوز الخامس هذا الموسم للدراج الإسباني الساعي إلى لقبه الخامس تواليا والسادس في الفئة الكبرى، مبتعداً في صدارة الترتيب العام بفارق مريح جداً عن أقرب ملاحقيه بعدما رفع رصيده إلى 185 نقطة قبل الدخول في العطلة الصيفية التي تمتد حتى الرابع من أغسطس، موعد جائزة تشيكيا الكبرى .// انتهى //21:59ت م0208