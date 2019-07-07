بروكسل 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسحقّق فريق جمبو - فيسما الهولندي اليوم المركز الأول في المرحلة الثانية التي كانت ضد الساعة للفرق، فيما احتفظ دراجه الهولندي مايك تونيسن الفائز بالمرحلة الافتتاحية بالقميص الأصفر للنسخة الـ 106 لطوّاف فرنسا للدراجات الهوائية الذي انطلق أمس السبت من العاصمة البلجيكية بروكسل على أن يختتم في 28 يوليو بعد 21 مرحلة في جادة الشانزيليزيه.وكان جمبو الفريق الوحيد الذي تمكّن من تجاوز معدل 57 كلم/ساعة للمسار السريع لهذه المرحلة التي بلغت 27,6 كلم وأقيمت في بروكسل، متقدمًا بفارق 20 ثانية على فريق إنيوس البريطاني الذي يدافع عن ألوانه حامل اللقب البريطاني جيراينت توماس والكولومبي إيغان برنال وبفارق 21 ثانية على فريق دوسونينك البلجيكي الذي يضم في صفوفه الدراج الفرنسي جوليان ألافيليب.ويخوض الدراجون المرحلة الثالثة من الطواف الفرنسي بمسافة 215 كلم بين بينش (بلجيكا) وإيبيرناي مع جزء أخير من مسار تصاعدي بمسافة 500 متر.// انتهى //22:10ت م0211