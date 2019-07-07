عمّان 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية ، الذي يزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة .وأكد الجانبان رفضهما للإجراءات الأحادية لسلطة الاحتلال، التي تخالف كل القوانين الدولية وجميع الاتفاقات السابقة، وضروة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م ، وعاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//22:29ت م0214