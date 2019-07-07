سياسي/ رئيس الوزراء الأردني يلتقي نظيره الفلسطيني
الأحد 1440/11/4 هـ الموافق 2019/07/07 م واس
عمّان 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واس
التقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز اليوم، نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية ، الذي يزور الأردن حاليًا.
وجرى خلال اللقاء ، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة .
وأكد الجانبان رفضهما للإجراءات الأحادية لسلطة الاحتلال، التي تخالف كل القوانين الدولية وجميع الاتفاقات السابقة، وضروة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 م ، وعاصمتها القدس الشرقية.
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22:29ت م
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