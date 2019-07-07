الرياض 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساحتفلت الهيئة السعودية للتخصصّات الصحية مساء اليوم بتخريج الدفعة الثانية من متدربات البرامج التأهيلية للتخصصّات الصحية اللاتي بلغ عددهن أكثر من ٥٠٠ خريجة في تخصصات التعقيم الطبي وسحب الدم ومكافحة العدوى، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بمدينة الرياض.وبدئ الحفل بمسيرة الخريجات,ثم شاهد الحضور عرضًا تعريفيًا مرئيًا للهيئة تضمّن لقاءت عدة مع الخريجات .وهنّأ مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) الدكتور محمد بن أحمد السديري في كلمة له خلال الحفل ، الخريجات , مشيراً إلى أن لجنة التنفيذ بالصندوق ركزت على أكثر ثلاثة تخصصات صحية ملائمة لإعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للأحياء والكيمياء والأحياء الدقيقة (أخصائي مكافحة عدوى وأخصائي سحب دم وأخصائي تعقيم طبي ) , متطلعاً إلى تجاوب المراكز والمستشفيات الطبية الرائدة في الاستفادة من دعم الصندوق غير المحدود،وبضمان التوظيف لأي مخرجات يتم التدريب وإعادة التدريب والتهيئة لها .من جانبه أعرب الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصّات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده عن بالغ سروره بهذه المناسبة التي تحتفل فيها الهيئة بتخريج أكثر من ٥٠٠ خريجة في البرامج التأهيلية للتخصصّات الصحية اللائي بدورهن سيسهمن في حماية الصحة وتعزيزها بقيادتهم كممارسات صحيات يخدمن المجتمع بإنسانية وكفاءة.// انتهى //22:50ت م0215