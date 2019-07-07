المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واساستقبل نائب رئيس مجلس المؤسسة الأهلية للأدلّاء بالمدينة المنورة عصام بن عبدالعزيز دمياطي ومدير العلاقات العامة والإعلام محمد بصراوي ، الوفد الرسمي المرافق لحجاج ماليزيا بمقر سكنهم بالمنطقة المركزية وممثل الوفد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا نورين أنور بن شمس الدين قنصل الحج ومحمد سيمي بن معصوم ورئيس مكتب شؤون حجاج ماليزيا بالمدينة المنورة أفندي عبدالله .وأعرب نورين شمس الدين عن بالغ سعادته لما وجده من استقبال وحسن ضيافة ، مشيدًا بالجهود والتسهيلات الكبيرة التي هيأتها حكومة المملكة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وأثناء إقامتهم في المملكة لآداء مناسك الحج حتى عودتهم لبلادهم .وقال : نحن في ماليزيا وهنا في السعودية نشيد بالخدمات المقدمة كافة, وندعو للمملكة العربية السعودية بكل خير وأن يحميها الله من كل شر .// انتهى //22:53ت م0216