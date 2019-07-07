واشنطن 03 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 06 يوليو 2019 م واسأكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم أنّ إيران ستواجه مزيدًا من العقوبات ردًا على قرارها تخصيب اليورانيوم حتى نسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي الموقع في العام 2015م.وقال وزير الخارجية الأمريكي على تويتر إنّ " التطور الأخير في البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات".وأضاف أنّه "على الأمم العودة إلى السياسة القديمة التي تحظر التخصيب،وأنّ امتلاك النظام الإيراني لأسلحة نووية سيشكل تهديدًا أكبر للعالم".وعلى صعيد آخر أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مؤتمر صحافي مهم لوزير الخارجية الأمريكي غدا صباحاً.// انتهى //22:58ت م0217