تونس 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسأنهى المنتخب السعودي لألعاب القوى مشاركته الناجحة في منافسات البطولة العربية السابعة لألعاب القوى للناشئين التي استضافها ملعب رادس الأولمبي واختتمت مساء اليوم بالعاصمة التونسية تونس بتحقيقه "خمس ميداليات "ثلاث ذهبيات وفضية واحدة وبرونزية .وشهد اليوم الختامي اليوم تحقيق الأخضر ثلاث ميداليات،كانت البداية عن طريق العدّاء علي الماس بعد أن حصل على ذهبية سباق 200م بالمركز الأول بزمن شخصي جديد20:72 ثانية وأفضل ثاني رقم عالميا هذا الموسم,إضافة لتحطيم الرقم السعودي المسجّل باسم سالم اليامي قبل عشرين عامًا، فيما نال الميدالية السعودية الثانية العدّاء عنبر الزهراني بحصوله على فضية سباق 200م بعد أن حلّ ثانيا في السباق بزمن شخصي جديد وسابع أفضل رقم عالمي 21:02 ثانية .واختتم الأخضر ميداليات اليوم الأخير بانتزاع فريق التتابع المتنوّع ذهبية السباق بعد أن جاء أولا ليرفع رصيد الأخضر إلى خمس ميداليات بعد أن حقّق العدّاء علي الماس ذهبية سباق 100م في اليوم الأول للبطولة ، فيما كانت برونزية العدّاء عنبر الزهراني في سباق 400م في اليوم الثاني .وشهدت تفوقا عاليا للعدّاء علي الماس الذي حقّق ثلاث ذهبيات "ذهبيتي سباق 100م و 200م ، وذهبية التتابع المتنوّع مع زملائه عنبر جمعان وعبدالرحمن عايض وسلطان الكعبي.وعقب النهاية قدّم رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بن بكر القحطاني مكافآت مالية من الاتحاد للاعبين المنجزين تقديرا لهم ولما حققوه.// انتهى //23:00ت م0218