سكاكا 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، افتتح وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان اليوم, فعاليات المعرض التوعوي لليوم العالمي لمكافحة المخدرات 2019م تحت شعار "علينا محاربتها"، الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمنتزه النخيل بمدينة سكاكا.وتجول وكيل الإمارة والحضور في المعرض, مستمعاً من مدير مكافحة المخدرات بمنطقة الجوف العميد حسين بن ملفي القحطاني، لشرح عن المعرض والجهات المشاركة فيه ، الذي تصاحبه قافلة توعوية بمشاركة الجهات الأمنية وفرع هيئة الهلال الأحمر مشاركة الدرجات الهوائية وفريق رايدرز الجوف للدراجات النارية تجوب شوارع مدينة سكاكا.وقدم وكيل الإمارة شكره للقائمين على المعرض والجهات المشاركة فيه لبذلهم الجهود الكبيرة لإنجاح المعرض والفعاليات المصاحبة، منوهًا بدور هذه الفعاليات لزيادة الوعي ومكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والمسكرات بكافة أشكالها.كما تم افتتاح معارض مماثلة في محافظات القريات، ودومة الجندل، وطبرجل بحضور محافظي المحافظات .// انتهى //00:17ت م0222