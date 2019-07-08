جيزان 04 ذو القعدة ١٤٤٠هـ الموافق 07 يوليو ٢٠١٩م واسناقش مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر ومدير عام الشؤون الصحية بجازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي اليوم , الآليات والخطط الكفيلة بتنفيذ خطة الطوارئ اللازمة لتوفير المياه المحلاة وإيصال خدمات المياه والصرف الصحي لمستشفيات المنطقة ومختلف القطاعات الصحية بمنطقة جازان.وأكد مدير عام خدمات مياه جازان أن الاجتماع هدف لبحث السبل الكفيلة بتوفير المياه لمختلف القطاعات الحيوية ومنها المستشفيات للتعامل مع الظروف التشغيلية الطارئة التي قد تحدث جراء انقطاع للتيار الكهربائي وغيرها من العوامل التي تؤثر على مستويات المياه التي يتم توفيرها لتلك الجهات الحكومية والخدمية بما يضمن استقرار الوضع التشغيلي لمصادر المياه بالمنطقة وفق الخطط التشغيلية الخاصة بتوزيع المياه وإيصالها للمستفيدين في المنطقة وفق الخطط المرسومة بعد تفعيل خطط الطوارئ والعمل على مدار الساعة لتوفير المياه من المصادر وتوزيعها عبر الشبكات لإيصالها إلى المستفيدين.وبين أن تنفيذ خطة الطوارئ يأتي انطلاقاً من استراتيجية شركة المياه الوطنية في التعامل مع هذه الحالات، وذلك من خلال الإدارات العامة لخدمات المياه في مناطق المملكة المختلفة، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بتوفير احتياجات المواطن والمقيم من المياه في مختلف الأوقات والظروف.ونوه بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي لكافة الإجراءات والأعمال التي نفذتها الإدارة لتوفير المياه للمستفيدين، وجميع الأعمال والخدمات التي تنفذها بالمنطقة والمحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.//انتهى//00:46ت م0223