الدمام 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليه 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في قصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ بمحافظة جدة في ثاني أيام العزاء اليوم أصحاب السمو الأمراء والفضيلة والمعالي والمواطنين الذين قدموا العزاء في وفاة والدته صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد ـ رحمها الله- .كما كان في استقبال المعزين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.كما قدم واجب العزاء ، معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن حمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس اتحاد سباقات الهجن بدولة الإمارات ، وممثل أمير دولة الكويت الشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، والشيخ أحمد بن نواف الجابر الصباح، والشيخ ثامر بن علي صباح السالم، والشيخ عبدالله بن ناصر صباح الأحمد، وعميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة.وعبّر الجميع عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.ويواصل سمو أمير المنطقة الشرقية، وأصحاب السمو أبناء وبنات الفقيدة استقبال المعزين يوم غد الاثنين من بعد صلاة المغرب في قصر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله - بحي الحمراء بجدة.// انتهى//01:04ت م0224