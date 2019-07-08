القاهرة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واستأهل منتخب الجزائر إلى الدور ربع نهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم (مصر 2019)، بعد تغلبه اليوم على منتخب غينيا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة في إطار منافسات دور الـ 16 للبطولة.أحرز أهداف المنتخب الجزائري كل من اللاعب يوسف بلايلي في الدقيقة 24 ورياض محرز في الدقيقة 57 وأدم أوناس في الدقيقة 82.وبهذه النتيجة يصبح الفريق الجزائري أول فريق عربي يعبر لدور الثمانية بعد خروج منتخبي مصر والمغرب من البطولة في منافسات دور الـ16، ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر مع الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار التي تقام غداً.//انتهى//01:38ت م0225