المدينة المنورة 04 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 07 يوليو 2019 م واسدشن مدير التعليم بمحافظة المهد محمد بن علي القحطاني اليوم فعاليات مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي في مركز التدريب التربوي بالمهد ، بحضور المساعد للشؤون التعليمية راشد بن حضيض الوسمي وعدد من القيادات التربوية.وأوضح القحطاني أن مشروع التطوير المهني التعليمي يأتي حرصاً من وزارة التعليم ممثلة في المركز الوطني على إتاحة فرص التطوير لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية أثناء الإجازة الصيفية وفترة العودة للعام الدراسي الجديد، من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية الصيفية لتطوير مهاراتهم وقدراتهم المهنية التعليمية، وسعياً لتحقيق الاستثمار لهذه الفترات من خلال خيارات من البرامج التطويرية النوعية، للعمل على زيادة كفاءة النظام التعليمي، بما ينعكس على التحصيل العلمي للطلاب والطالبات.وذكر أن 67 برنامجًا تدريبيًا نوعيًا انطلقت في مركزي التدريب التربوي بالمهد والسويرقية، ينفذها أكثر من 29 مدرباً ، بعد أن تم وضع الخطط المسبقة لهذه البرامج التطويرية وفق الإطار التنظيمي للمشروع.//انتهى//01:59ت م0227