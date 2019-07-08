الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطينأمير منطقة مكة يتسلّم تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقةأمير عسير يدعو مشايخ ونواب وأهالي المنطقة إلى تحقيق التكامل مع أجهزة الدولةوزير الثقافة يلتقي بوزير الخزانة البريطانيالمملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم رؤية 2030 وتنفيذ البرنامج السعودي "الاقتصادي والاجتماعي"إعادة 29 ألف مركبة وأكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول مكةطائـرات الأسد تواصل حـرق الأطفـالمجلس علماء باكستان يرفض التصريحات الغوغائية الحزبية المتطرفة ضد المملكة وقيادتهاأمين اتحاد الجامعات العربية يشيد بما حققته الجامعات السعودية دولياًإندونيسيا تحذر من تسونامي إثر زلزال بقوة 6.9 درجاتبنجلاديش تشهد تدشين مبادرة «طريق مكة» لأول مرة هذا العامبريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النوويةفرنسا تطالب إيران «بحزم» بوقف الأنشطة التي لا تتواءم مع الاتفاق النوويبومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيرانإلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني.. الأحد// يتبع //06:05ت م0003