عام / الصحف السعودية
الاثنين 1440/11/5 هـ الموافق 2019/07/08 م واس
الرياض 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يأمر باستضافة (1000) حاج وحاجة من ذوي شهداء فلسطين
أمير منطقة مكة يتسلّم تقرير فرع وزارة الإعلام بالمنطقة
أمير عسير يدعو مشايخ ونواب وأهالي المنطقة إلى تحقيق التكامل مع أجهزة الدولة
وزير الثقافة يلتقي بوزير الخزانة البريطاني
المملكة المتحدة تؤكد التزامها بدعم رؤية 2030 وتنفيذ البرنامج السعودي "الاقتصادي والاجتماعي"
إعادة 29 ألف مركبة وأكثر من 76 ألف شخص لا يحملون تصاريح دخول مكة
طائـرات الأسد تواصل حـرق الأطفـال
مجلس علماء باكستان يرفض التصريحات الغوغائية الحزبية المتطرفة ضد المملكة وقيادتها
أمين اتحاد الجامعات العربية يشيد بما حققته الجامعات السعودية دولياً
إندونيسيا تحذر من تسونامي إثر زلزال بقوة 6.9 درجات
بنجلاديش تشهد تدشين مبادرة «طريق مكة» لأول مرة هذا العام
بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية
فرنسا تطالب إيران «بحزم» بوقف الأنشطة التي لا تتواءم مع الاتفاق النووي
بومبيو: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران
إلزام محطات الوقود بتوفير الدفع الإلكتروني.. الأحد
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