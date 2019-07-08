وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.و قالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (صورة ذهنية): لم تعد السينما مجرّد شريط مصوّر من الأحداث ذات الإبهار البصري والتقني يتم عرضها في سياق درامي يجسّد أحداثاً ووقائع تحتشد في زمن قصير؛ ويكون هدفها المتعة والإثارة وتزجية الوقت. السينما باتت إحدى الأدوات المهمة للقوة الناعمة التي تستثمرها الدول في بث ثقافاتها ورسائلها مغلّفة بإيديولوجياتها وخططها التي تروم تكريسها لدى الآخر؛ ولعل هذا ما يفسّر ما ترصده تلك الدول من ميزانيات ضخمة بغية تنفيذ تلك الأجندات والرسائل.واضافت : من هنا فإنّ إيلاء هذا الفن المهم يعدّ ضرورة في تصحيح الصورة الذهنية المغلوطة التي يحاول الآخر البعيد الذي ينطلق في آرائه وأفكاره حول بلادنا من موقف أيديولوجي وأهداف وأطماع ومحاولة ابتزاز في بعض الأحيان. ومع الأسف فإنّ جهود المملكة ومساعداتها وأدوارها العظيمة في خدمة الحرمين الشريفين؛ وكذلك مواقفها الرصينة والقوية في رأب صدع الخلافات التي يكون أطرافها دولاً عربية أو صديقة فإنها لا تحظى بالتقدير الذي تستحقه، مع أنها جهود مثمرة وفاعلة، والتاريخ يرصد مواقف عديدة أسهمت فيها المملكة في نزع فتيل الفتنة ومنع كوارث إنسانية واقتصادية وسياسية. مواقف لا حصر لها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة لها.وبينت ان مملكتنا من التنوع الهائل والغني للموروث والتاريخ والأشكال الثقافية اجتماعياً وتاريخياً، ما يجعل استثمار هذا الفن أكثر إلحاحاً فإنّ من المهم الإشارة إلى الخطوة الجيدة في عرض الفيلم العالمي «وُلد ملكًا» (Born A King) الذي يتناول زيارة الملك فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله- إلى بريطانيا عام 1919م، حيث عُرِضَ الفيلم وبشكل خاص مرتين، بحضور نخبة من المثقفين والإعلاميين والدبلوماسيين من داخل المملكة وخارجها في شهري مارس وأبريل الماضيين، وسيكون العرض متاحًا للجمهور في دور العرض السينمائي بالرياض، نهاية شهر سبتمبر المقبل.واعتبرت إن العمل الفني السينمائي المحترف كما يبدو من ردود الفعل جاء مترجماً لمكانة الملك فيصل وتأثيره في تاريخ المملكة والعالميْنِ العربي والإسلامي على مدى أكثر من نصف قرن وسيقدم تعريفاً للأجيال الناشئة بشخصية الملك فيصل -رحمه الله- بوصفه نموذجًا للقائد التاريخي الذي أفنى حياته في خدمة أبناء وطنه ونهضة بلاده.ورأت إن مثل هذه الأفلام الوثائقية الراصدة لسيرة ملوكنا العظام وتاريخ مملكتنا الزاخر بالبطولات والإنجازات جدير بالتوثيق وكذلك تعريف الأجيال بمحطّاته التاريخية المشرّفة ومن ثم إطلاع العالم بأسره عليه كجزء من التواصل معه والتعريف بنفسه وأدواره.// يتبع //06:05ت م0004