طوكيو 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستراجعت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر المؤشر الياباني القياسي المؤلف من 225 سهما 02ر198 نقطة أو ما يعادل 91ر0% ليصل إلى 36ر21548 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 37ر11 نقطة، أو71ر0%، ليصل إلى 21ر1581 نقطة.// انتهى //06:13ت م0007