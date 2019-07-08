الباحة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة المخواة أمس, 88 برنامجاً تدريبياً، استهدفت 950 معلماً ومعلمة, وذلك في 8 مراكز تدريب بمحافظات القطاع التهامي.وبيّن مدير التعليم بمحافظة المخواة بالباحة علي بن محمد الجالوق، أن البرامج تضمنت عدداً من المجالات منها برامج تطوير الذات, وبرامج التطوير المهني, والإرشاد النفسي, والتعلم النشط, والتقويم من أجل التعليم.وأكد الجالوق أهمية التدريب المستمر في جودة الأداء في الميدان التربوي، مشيراً إلى ضرورة مواكبة التعليم الحديث للتغير والتطور السريع في شتى المجالات، والاستفادة من الحراك التدريبي بالوجه الملائم الذي يحقق الأثر الإيجابي للمتعلم ويدفعه بشكل فاعل نحو النجاح.// انتهى //09:24ت م0013