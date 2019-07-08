الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسالتقى الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل المهندس مصطفى المهدي في مكتبه أمس، أعضاء الهيئة الإدارية لفرع الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت"، الذي اعتمد مؤخراً بالجبيل.وأبدى المهندس المهدي، تفاؤلاً كبيراً حيال ما تشهده مدينة الجبيل الصناعية، من نشاط ووعي فني، ووجود كوكبة فنية، تتحمل دور مختلف عن بقية المدن الأخرى، في تقديم هوية فنية تتواكب مع المكانة العالمية لمدينة الجبيل الصناعية، وأثرها الصناعي على خريطة العالم.وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل، أهمية تقديم نموذجاً مختلفاً، يتناغم مع ما يتوقعه زوار مدينة الجبيل الصناعية، وإبراز تفاعل الفنانين مع الصناعة من خلال أعمالهم الفنية، منوهاً بأهمية التنوع الثقافي في المدينة الصناعية لمختلف بقاع العالم، وأن ينعكس ذلك على علاقات الجمعية الدولية، في تقديم صورة مشرقة للثقافة السعودية.من جانبها، أوضحت مدير الجمعية السعودية للفنون التشكيلية بالجبيل نادية العتيبي، أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الجمعية على تعزيز تعاونها مع مختلف القطاعات، منوهةً بجهود الهيئة الملكية بالجبيل في تنمية المشهد الفني، والعمل على إبراز قيمته، كونه يشكل عاملاً أساسياً في النمو الثقافي والفني، ويساهم في ازدهار القيم الجمالية، وتعزيزها في المجتمع.وأشارت العتيبي إلى وجود أبعاد موسعة للجمعية في أن تكون واجهة مشرفة لنهضة الحركة الفنية في مدينة الجبيل الصناعية، وأن تواكب الجمعية مختلف الثقافات العالمية التي تحتضنها المدينة العصرية، والمكانة التي تمتاز بها، كونها مركزاً صناعياً عالمياً، يشكل الفن فيها قيمة تعزز التقارب بين مختلف الثقافات.// انتهى //10:12ت م0024