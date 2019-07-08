حائل 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسدشن مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني أمس، 91 برنامجاً للتطوير المهني الصيفي، تنظمها إدارة التدريب والابتعاث بالإدارة لهذا العام، يقدمها 57 مدرباً في 7 مراكز تدريبية، وذلك خلال الفترة من 4 إلى 29 ذي القعدة الجاري، في مكتب جنوب حائل التعليمي.وتشمل البرامج التدريبية، استراتيجيات التعلم النشط وتطبيقات قوقل، وبرامج تدريب المدربين والبحث العلمي والإبداع والابتكار ومهارات البرمجة بالمايكروبت وبرنامج انترنت، وكذلك برنامج التعليم والتعلم وفق منحى STEAM وبرامج التفكير الناقد وفنيات تعديل السلوك، إلى جانب مقدمة في الأمن السيبراني وخرائط المفاهيم واتخاذ القرار وحل المشكلات ومهارات تقنية في التعليم ومؤشرات قياس الأداء.من جهتها أطلقت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية فوزية الجنيدي أمس، 57 برنامجاً ‫للتدريب الصيفي‬ لشاغلي الوظائف التعليمية لعام ١٤٤٠هـ، يستهدف ١٩٧٢ متدربة، بمشاركة ٢٢ مدربة، ‬وذلك بمقر إدارة التدريب والابتعاث للبنات.// انتهى //10:18ت م0025