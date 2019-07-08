الباحة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستقدم الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الباحة اليوم، خدماتها للنساء خلال الفترة المسائية في نادي الحي بثانوية قلوة الأولى (مقررات) بمحافظة قلوة، وذلك من الساعة 4 عصراً وحتى الساعة 7 مساءً, لمدة أربعة أيام.يأتي ذلك في إطار تنفيذ وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لمبادرة "نأتي إليك " المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة.وتقدم الوحدات المتنقلة خلال الزيارة خدمات السجل المدني، كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافة إلى تسجيل واقعات الزواج والطلاق والوفاة وتعديل المهنة، فضلاً عن طباعة شريحة البيانات "البرنت".يذكر أن الخدمات المتنقلة في الأحوال المدنية تساهم في اختصار الوقت والجهد على المواطنين، من خلال قيامها بخدمتهم في أماكن تواجدهم، سواء بالوحدات المتنقلة او الحقائب المتنقلة.// انتهى //10:22ت م0026