جدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليه 2019 م واسأطلقت جمعية المودة للتنمية الأسرية في منطقة مكة المكرمة بالشراكة مع وزارة العدل، خدمات المركز الرئيسي لمبادرة شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة في محافظة جدة, التي ستقدم طيلة أيام الأسبوع بمركز الصيرفي مول، وعلى مساحة تفوق 1000 متر مربع.وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي, أن هذه الخطوة التي ستستفيد من خدماتها 1700 أسرة، تأتي في ظل حرص الجمعية على تلمس حاجات المستفيدين وتقديم أفضل الخدمات لهم في أماكن تواجدهم, لافتاً إلى أن افتتاح هذا الفرع الرئيسي جاء لخدمة الأسر المنفصلة عبر خدمات تنفيذ أحكام الرؤية والزيارة وفض النزاعات بين الأسر وتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والقانونية والعلاج السلوكي للأطفال المضطربين.وأشار رئيس مجلس إدارة الجمعية، إلى أن نسبة التغيير الإيجابي للأسر المنفصلة والمستفيدين من مبادرة مراكز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة بجمعية المودة في العام 2018، قد بلغت 62.7%، منهم 42.6% تحقق لديهم الاستقرار في التعامل والتعاون بينهما، و 17.5% أفادوا أنه تم تقوية الروابط بينهم بعد الانفصال.يُذكر أنه تم البدء منذ حوالي أربع أشهر في تقديم خدمات الرؤية والزيارة في مدينة مكة المكرمة، بناءً على الشراكة الاستراتيجية مع مركز يسر التابع لجمعية مراكز الاحياء, وكذلك تم تدشين الخدمة في مدينة الطائف بالشراكة مع لجنة التنمية الأهلية بالقيم منذ حوالي الشهرين.// انتهى //10:24ت م0027