الدمام 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسوقعت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بكلية الجبيل الصناعية مع إحدى المؤسسات الوطنية مؤخراً، اتفاقية تأسيس حاضنة صناعية بمركز الجبيل للأبحاث والابتكار والتكامل الصناعي داخل الكلية، بإشراف أساتذة أكاديميين مُتخصصين في هذا المجال.وتهدف الاتفاقية الذي وقعها مدير كلية الجبيل الصناعية الدكتور عيد بن محمد الهاجري إلى تصميم وتصنيع نظاماً مختصاً بتنظيف الأسطح الخارجية لأنابيب الغاز والبترول في الموقع بشكل آلي وفعال وبصناعة محلية، وذلك لتلبية احتياجات القطاع الصناعي في المجال التكنولوجي والابتكار.ويهدف المشروع إلى تطوير الأعمال التكنولوجية للصناعة من خلال نقل المعرفة حول هذا النوع من التكنولوجيا الحديثة إلى المملكة، ثم تصنيعها محلياً، التي ستمكن من الاستفادة من مُخرجات هذا المشروع مستقبلاً لخدمة القطاع الصناعي من خلال إنشاء حاضنة لمواكبة احتياجات السوق، إضافة إلى أن هذه الاتفاقية ستعزز من كفاءة ومهارات طلاب كلية الجبيل الصناعية من خلال مشاركتهم في هذا النوع من المشاريع الابتكارية التي من شأنها توفير حاضنات صناعية تكنولوجية ابتكارية لمواكبة احتياجات القطاع الصناعي.// انتهى //10:38ت م0030