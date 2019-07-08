المدينة المنورة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واستكثف أمانة منطقة المدينة المنورة والهيئة العامة للغذاء والدواء، الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية التي تقوم بإعداد وتقديم وجبات الإعاشة للحجاج والمعتمرين وزوار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، للتأكد من التزام المنشآت الغذائية بالاشتراطات الصحية بما يحقق السلامة الغذائية لضيوف الرحمن.وأوضح وكيل الأمين للخدمات بالنيابة بأمانة المنطقة المهندس أحمد بن محمد البعداني، أن مشاركة الهيئة العامة للغذاء والدواء تأتي ضمن مشاركة الجهات الحكومية المعنية بالرقابة في موسم حج هذا العام 1440هـ، من خلال 15 مفتشاً للقيام بأعمال الرقابة على الأغذية من خلال جولات مع الفرق الرقابية الميدانية بأمانة المنطقة والبلديات التابعة لها، مؤكداً أن الجولات تستهدف مطابخ الإعاشة والمطاعم والمخابز ومحلات بيع الخضار ومستودعات الأغذية ومحلات بيع الدواجن واللحوم والأسماك والأسواق المركزية.من جهة أخرى أوضح مدير الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق المكلف بأمانة المنطقة محمد بن إحسان عبده، أنه جرى العمل على توزيع مفتشي الهيئة على البلديات، وكذلك ربط الجولات الميدانية لمفتشي الهيئة عبر نظام راقب الإلكتروني بهدف رفع اداء الرقابة الصحية من خلال استحداث تقنيات الرقابة الميدانية، داعياً المواطنين والمقيمين المشاركة والتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بالاتصال على مركز طوارئ الأمانة 940 أو عبر تطبيق " أمانتي 940 " المتوفر على متاجر الأجهزة الذكية أو عبر الواتساب رقم: 0548990940 للتعامل معها وفق الأنظمة والشروط الصحية والبلدية، مضيفاً أن أمانة المدينة المنورة، تأمل من التجار وأصحاب المحلات والمراكز الغذائية والمطاعم التعاون وتقديم المصلحة العامة على ما سواها وتطبيق الاشتراطات الصحية والمتابعة المستمرة والإشراف المباشر وتوجيه العاملين وعدم تشغيل العمالة المخالفة التي لم تستوفي الاشتراطات الصحية.// انتهى //11:10ت م0031