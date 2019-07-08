إسلام آباد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم عزم القيادة الباكستانية على مواصلة الجهود لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية وعدم السماح للعناصر الإرهابية تعزيز نفوذها مجدداً في باكستان.وسلطت الضوء على المحادثات الجارية بين الجانب الأمريكي وحركة طالبان للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب الجارية في أفغانستان منذ 18 عاماً.وتطرقت إلى تحذير الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث الطبيعية في باكستان من إمكانية تعرض المناطق القريبة من ضفاف الأنهار لفيضانات وسيول بسبب الأمطار الموسمية المتوقعة.وأشارت إلى نجاح الأمن الباكستاني في اعتقال أحد أهم ممولي تنظيم القاعدة في مدينة بيشاور الباكستانية.واهتمت بعزم باكستان والصين على مواصلة العمل على تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك وتشغيله في وقت قياسي.وعرجت إلى توقع سلطات الصحة في باكستان بقدرتها على تطهير البلاد من فيروس شلل الأطفال بشكل كامل خلال الفترة القادمة.أفغانياً تناقلت صحف باكستان أنباء مقتل ثمانية أشخاص بهجوم انتحاري استهدف مكتب مديرية الأمن الوطني نفذته حركة طالبان.في الشأن الدولي تناقلت صحف باكستان إطلاق السلطات الإندونيسية تحذيراً بإمكانية التعرض لتسونامي بعد زلزال قوي ضرب البلاد.// انتهى //11:20ت م0035