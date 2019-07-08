بريدة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسقلّد مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي اليوم، مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة القصيم العقيد سلطان بن شامان الحربي، ومدير شعبة تحقيق الشخصية بإدارة الأدلة الجنائية المقدم ناهض بن ضيف الله الحربي، ومدير إدارة تقنية المعلومات المقدم عابد بن محمد الحربي، رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم .وهنأ اللواء بن مرضي زملائه المترقين، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .من جهتهم فقد عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء .// انتهى //11:25ت م0036