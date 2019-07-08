نجران 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران ممثلاً بمكتب همة للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر الجنوب اليوم، محاضرة بعنوان "التحذير من خصال النفاق"، وذلك بجامع خادم الحرمين الشريفين بالمحافظة.تأتي المحاضرة التي يقدمها خلف بن مرزوق المطيري، بعد صلاة المغرب، ضمن مناشط وبرامج المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //11:25ت م0037