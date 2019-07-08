مكة المكرمة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسنفذت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة 4000 زيارة للمستفيدين من خدماتها خلال الفترة منذ مطلع عام 2018 إلى الربع الأول من عام 2019 .ويرتكز دور الرعاية الطبية المنزلية على تعزيز شعور المريض بالأمان والراحة والدعم وحصوله على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجودهم في المستشفى، إضافةً إلى توفير العناية الصحية الكاملة بالمنزل والحد من دخول المستشفى للحصول على خدمة طبية ممكن تنفيذها في منزل المريض.ويمتد دور الرعاية المنزلية إلى الرعاية التلطيفية لمرضى السرطان والجلطات الدماغية والصدرية المزمنة والفشل الكلوي المزمن والأمراض العصبية المزمنة مع تقديم الخدمات لهم وزيارتهم بشكل منتظم وكذلك مرضى الأمراض المزمنة مثل السكر والضغط وعمل التحاليل اللازمة لهم عوضاً عن حضورهم للمستشفى وإبلاغ الطبيب المشرف على حالة المريض وإطلاع المرضى بالنتائج والتي هي من ضمن حقوقه.وتؤدي الرعاية المنزلية دورا رئيسيا في تثقيف المرضى حول كيفية منع حدوث التقرح السريري , ورعاية المصابين وتزويدهم بالأدوات الطبية اللازمة ومتابعتهم بشكل دوري.// انتهى //11:26ت م0038