أبهـا 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسأنهت أمانة منطقة عسير مؤخراً، من إعداد الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمركز مربة، التي بلغت مساحتها أكثر من مليون متر مربع، تمهيداً لتسليمها وزارة الإسكان.وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه قد تم الانتهاء من الرفوعات المساحية المتعلقة بعدد من المواقع الحكومية بمربة وتبتيرها بشكل كامل في خطوة جاءت من الأمانة للمحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها وجاري العمل لتسليمها وزارة الإسكان.// انتهى //12:52ت م0064