المدينة المنورة 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واساستقبل جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ، وسط أجواء أخوية احتفالية قدمت خلالها التمور والحلويات والورود الأمر الذي انعكس عليهم إيجابيا فبدت السعادة على محيا كل حاج وحاجة.وعبر مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة أحمد بن علي حجر الغامدي خلال تصريحه لوكالة الأنباء السعودية، عن سعادته باستقبال ضيوف الرحمن من حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا أن ذلك يأتي ضمن برنامج حملة " لكم أجر الحج ولنا شرف الخدمة "، مباركا للقيادة الرشيدة بداية أعمال موسم الحج لعام 1440هـ وشرف خدمة ضيوف الرحمن هذا الشرف الذي يتجدد كل عام يدفعنا لمزيد من العطاء عبر العمل الجماعي مع شركاءنا من مختلف الجهات الحكومية العاملة بالمطار الذي يتجلى من خلال التنسيق والمتابعة الميدانية الهادفة إلى إنجاح الخطة التشغيلية لمرحلة قدوم ضيوف الرحمن لموسم الحج - بمشيئة الله -.وأكد الغامدي على الامكانيات التي يسخرها جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك بزيادة عدد العاملين ودعم الجمرك بالكوادر المؤهلة لضمان سرعة ودقة إنهاء إجراءات دخول الحجيج بكل يسر وسهولة إنفاذا لتعليمات صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، ودعم سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، المتضمنة تقديم أرقى الخدمات وأفضلها لهذه الفئة عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي منذ لحظة وصولهم حتى بلوغهم مقر اقامتهم.// انتهى //12:57ت م0065