ضمد 05 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 08 يوليو 2019 م واسنفذ مكتب التعليم بمحافظة ضمد التابع لإدارة تعليم صبيا اليوم، دورة تدريبية تحت عنوان " الحد من التنمر لدى الطلاب في المدارس "، بحضور مدير التطوير المهني التعليمي بمكتب التعليم بضمد جابر حسن معافا، وذلك بمركز التطوير المهني التعليمي بمدرسة الطاهرية بالمحافظة.وتهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام، إلى تعريف المرشدين الطلابيين المشاركين بالدورة بمفهوم التنمر والمصطلحات المرتبطة به وأنواعه ومظاهره وأسبابه وآثاره، وعرض خارطة انتشار التنمر، وخصائص المتنمر والمتنمر عليه.// انتهى //12:58ت م0066